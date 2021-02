Bewoners sociale huurwoningen krijgen dit jaar geen huurverhoging

Het kabinet bevriest de huren voor alle sociale huurwoningen in Nederland. Dat zijn huizen met een gereguleerde huurprijs van maximaal 752 euro per maand. Dat heeft demissionair minister Kajsa Ollongren besloten na een oproep van de Tweede Kamer.

Normaal gesproken gaat jaarlijks de huur in juli omhoog voor alle huurders. Dit jaar zou dat 2,4 procent zijn (inflatie plus 1 procent). Hoe het verschil in inkomsten voor woningcorporaties moet worden opgevangen, wordt nog nader onderzocht door het kabinet. De maatregel scheelt in ieder geval zo'n 2,5 miljoen huishoudens in de portemonnee.

De Tweede Kamer nam vorige week onverwachts een motie aan van de SP, dat het kabinet opriep om op deze manier huishoudens die in de knel zitten vanwege corona financieel tegemoet te komen. De VVD was bij eerdere voorstellen tegen een algemene bevriezing van de huren, maar besloot nu voor te stemmen. Het CDA noemde dat zo vlak voor de verkiezingen opportunistisch, omdat de VVD steeds tegen was.

Gemiddeld scheelt het de huurders zo’n 6 euro per maand, schrijft Ollongren in een Kamerbrief. De huurbevriezing betekent dat alle verhuurders die gereguleerde huurwoningen verhuren, geen verhoging mogen vragen aan hun huurders. Dat geldt ook voor kamers, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. Alleen als een huis is verbouwd of verduurzaamd is het wel mogelijk dat de huurder een daaraan verbonden huurverhoging krijgt.

Woningcorporaties moeten nog wel worden gecompenseerd voor de mindere huurinkomsten, waarschuwt Ollongren. Naar schatting gaat ze dit zo'n 180 miljoen euro kosten. Het is juist de bedoeling dat ze genoeg geld houden om nieuwe woningen te bouwen en voor het gemiste geld zouden 15.000 nieuwbouwwoningen kunnen worden gebouwd. Ollongren onderzoekt hoe een volgend kabinet de compensatie kan regelen.

