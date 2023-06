Bijna twee miljoen Nederlanders hebben onvoldoende voorzieningen in de buurt

Bijna twee miljoen Nederlanders wonen in een gemeente waar het aantal voorzieningen in de buurt te wensen overlaat. Ze moeten gemiddeld meer dan vier kilometer reizen om bij een bibliotheek, zwembad, treinstation of café te komen.

Dat blijkt uit een analyse van cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder deze maand heeft gepubliceerd. In een enkel geval ligt zelfs de apotheek op meer dan die vier kilometer. Daarmee is het, uitgaande van een gemiddelde snelheid van zestien kilometer per uur, verder dan een kwartier fietsen, en valt het buiten de grenzen van de ‘vijftienminutengemeente’.

Voor één op de negen Nederlanders is die ‘vijftienminutengemeente’ - het idee dat belangrijke voorzieningen binnen een kwartier zonder auto te bereiken zijn - dus letterlijk ver weg. En dat terwijl niet alleen bijvoorbeeld burgemeester Hidalgo van Parijs, maar zelfs het World Economic Forum (WEF) bereikbaarheid binnen een kwartier tot speerpunt heeft verheven. ‘Tijdens de coronalockdowns werd de vijftienminutenstad ineens veel meer dan een aardigheidje - het werd een zaak van leven en dood’, staat op de website van het WEF.

Goed nieuws

Het CBS berekent elk jaar per gemeente voor een reeks basisvoorzieningen op het gebied van onder meer gezondheid (huisarts, apotheek, zwembad), economie (supermarkt, warenhuis), vermaak (bibliotheek, bioscoop, café) en bereikbaarheid (treinstation) de gemiddelde afstand die inwoners van die gemeente moeten afleggen om er te komen.

Het goede nieuws: in geen enkele gemeente is de huisarts verder dan vier kilometer weg, en ook de dichtstbijzijnde supermarkt zit voor alle Nederlanders op redelijke loop- of fietsafstand. Een kleine zestig gemeenten, samen goed voor bijna 6,2 miljoen inwoners, halen zelfs de perfecte score: alle negen genoemde voorzieningen zijn voor de gemiddelde inwoner binnen een kwartier te bereiken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Negen vinkjes’

Maar sommige gemeenten halen die ‘negen vinkjes’ bij lange na niet, en dik zestig scoren er zelfs vijf of minder. De ruim 10.000 inwoners van Alphen-Chaam, op de grens van Brabant en België, komen bijvoorbeeld niet verder dan drie: ze kunnen nog wel lopend of fietsend naar het café en terug, maar de gemiddelde afstand tot de apotheek ligt er drie keer zo hoog.

Wie wil wegdromen bij een bibliotheekboek of z’n conditie op peil wil houden in het zwembad, is gemiddeld een slordige zeven kilometer onderweg. Tien jaar geleden waren apotheek en bibliotheek nog wél binnen een kwartier bereikbaar.

In uitgestrekte gemeenten als de Noordoostpolder en Noardeast-Fryslân, met elk meer dan 45.000 inwoners toch zeker niet klein te noemen, komt de score ook niet boven de vier uit negen uit.

Van elke gemeente een vijftienminutengemeente maken is dan ook een utopie, zegt Dick Ettema, hoogleraar stedelijke bereikbaarheid en sociale inclusie aan de Universiteit Utrecht, na het bestuderen van de cijfers. „Op misschien Alphen-Chaam na halen alle gemeenten wel een minimumniveau. Je moet accepteren dat sommige gemeenten niet verder komen.” Hij vraagt zich af of inwoners van die gemeentes er zelf nou zulke grote problemen mee hebben. „Het moet nog beter onderzocht worden, maar ik kan me voorstellen dat mensen expres op een plek gaan wonen met minder voorzieningen, waar het wat rustiger is.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Complot

Voor beleidsmakers is de vijftienminutengemeente de laatste jaren wél een dingetje geworden. „In Nederland hebben we al langer de gewoonte om huizen en voorzieningen bij elkaar in de buurt aan te leggen, en dan heet het ‘de compacte stad’, maar voor steden als Parijs en Seoul is het een heel nieuw idee”, zegt Ettema. Het WEF heeft het idee inmiddels ook opgepikt, wat voor sommigen hét signaal is dat er aan een nieuwe lockdown wordt gewerkt: een complot om ons allemaal binnen een kwartier van ons huis ‘op te sluiten’.

In Utrecht, vooralsnog de enige Nederlandse gemeente waar in beleidsdocumenten de ‘vijftienminutenstad’ opduikt, lukt dat allesbehalve. Ettema: „Daar pakken mensen juist opvallend váák de auto, omdat ze voor hun familie of voor een speciale hobby buiten de stad moeten zijn.” De hoogleraar waarschuwt dan ook voor al te hoge verwachtingen van ‘alles op fietsafstand’: „Het is vooral een goede manier om lokaal de leefbaarheid en de luchtkwaliteit te verbeteren.”