‘Boeren doen weinig goeds voor het landschap, maar randstadverlaters zijn erger’

De tuinen van die nieuwbakken buitenhuizen zijn het allerergst. Ze passen in het landschap als een walrus in een knollenveld. Boerderijen liggen vaak als bakens in het boerenland en de nieuwe bewoner begint dan ook met het planten van camouflage - alsof hij zich toch niet helemaal senang voelt, zo open en bloot tussen akkers en weilanden. Met overheidssubsidie plant hij een haag met sleedoorn en meidoorn en andere inheemse struiken, of zonder subsidie van coniferen.



Dat laatste is het vreselijkst. De nieuwe bewoner van de voormalige boerenbehuizing is vaak al wat op leeftijd - je moet meestal een aantal jaren sparen voordat je een klein miljoen kunt uit- geven aan de aanschaf van een plattelandswoning. En wie op leeftijd is, heeft haast. Hij wil snel dichtzitten, zoals dat in hovenierstaal heet. Daarom plant hij leylandcipressen, want dat zijn de snelstgroeiende coniferen. En ook de coniferen die het minst in ons landschap passen. In ons boerenland passen veel tinten groen, maar het grijsgroen van de leylandcipres hoort daar niet bij.