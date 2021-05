Botsende smaken Willeke en Michael blijken toch niet erg te botsen in ‘Weer Verliefd op je Huis’

Willeke en Michael wonen al 24 jaar in Amersfoort. Het is hun eerste woning nadat ze het ouderlijk huis verlaten en willen zeker niet weg, maar erkennen dat de aankleding van binnen wat gedateerd is.

Stylist Fietje Bruijn van vtwonen komt dus als geroepen. Dat vinden ook dochters Noa en Sam, die hun moeder wat ‘emotioneel’ vinden met alle zoete teksten die ze aan de muren hangt. ,,Een beetje overbodige informatie.” Afscheid nemen van oude meubelen vindt Willeke moeilijk, maar de tijd is rijp, reflecteert ze.

Voor Michael is het clichématig goed genoeg als de bank maar lekker ligt. Zijn stijl is stoer, robuust en volgens Fietje toch ook wel een tikkie saai. Het liefste zou Michael in ieder geval af willen van alle ‘tierlantijntjes’ in huis, zoals de losse houten frutsels, uitgestald op een van de vele dienbladen die het meubilair in het huis bedekken.

Volledig scherm Dochters Noa en Sam vinden de teksten op de muur 'een beetje overbodige informatie'. © vtwonen weer verliefd op je huis

Tips van Fietje

De trap bekleden

Als je de trap een opfrisbeurt wil geven, zou je hem kunnen bekleden met leer. Dat is een slijtvast materiaal, geluiddempend en ‘degelijk spul’, zo zegt Fietje. De stootborden wit schilderen, zodat de trap niet te zwaar wordt en de treden als het ware zweven.



Lange kamers, verschillende kleuren op de muur

Heb je een lange woonkamer, denk er dan eens aan om de verschillende functies te markeren met verschillende kleuren. Met een kleuraccent in de zitzone creëer je een beslotenheid die het gezelliger maakt. Laat de kleur niet helemaal tot de hoeken doorlopen.



Zitplekje voor het raam

Maak gebruik van een erker door er een zitbank in te maken, op maat. Als je handig bent, kun je het volgens Fietje zelf doen. Maar als er een radiator zit, moet je wel goed opletten dat de lucht kan circuleren, waarschuwt ze.



Bekijk hier meer informatie over de uitzending. Volledig scherm De nieuwe woonkamer heeft een andere kleur op de muur bij het zitgedeelte. De poort naar de keuken is opengetrokken zodat de ruimtes meer met elkaar in verbinding staan. Styling Fietje Bruijn. © Barbara Kieboom, vtwonen

Presentator van Weer Verliefd Op je Huis Kees Tol probeert los te peuteren wat de Amersfoorters dan wél mooi zouden vinden tijdens een rondleiding op een meubelboulevard. Het probleem dient zich al snel aan als ze hun gedachten de vrije loop laten: Willeke is helemaal weg van een stoere, ronde, donkere tafel, waarvan Kees vermoedt dat Michael die ook wel leuk vindt. Maar die wijst resoluut de mogelijkheid af dat ze een ronde tafel in hun keuken krijgen. Zijn keuze voor een slordig afgezaagde houten tafel wordt dan weer met een ferme duw afgehouden door Willeke. Dit wordt nog wat, merkt Kees op.

Toch weet Fietje wel wat haar te doen staat. Ze sloopt de lambrisering uit de woning omdat die veel te bepalend is. Ook de ‘poort’ naar de keuken gaat eruit, om de ruimtes beter bij elkaar te betrekken. De keukenkasten krijgen frisse frontjes en de muren worden in verschillende kleuren groen geschilderd.

‘Natuurlijke rijkdom’ noemt Fietje de metamorfose. Er is gekozen voor verschillende natuurlijke materialen, zoals een bank van wol en een trapbekleding van leer. Een bankje langs de muur creëert meer eenheid. Kees soebat nog even met Fietje of het printje in het behang nou op dat van een schildpad of een krokodil lijkt, maar valt al snel voor de kleurencombinaties in de nieuwe woonkamer.

Hij is niet de enige. Als Willeke en Michael binnenkomen, vliegen direct hun handen naar hun mond. ,,Ik vind het echt prachtig”, zegt Michael overtuigd, terwijl Willeke niet weet waar ze moet beginnen met kijken. Pas na een grondige inspectie ontdekt ze dat de kist waar ze zo moeilijk afstand van kon nemen, is geschilderd en toch weer een plekje heeft gekregen in hun nieuwe, niet meer zo gedateerde huis.

