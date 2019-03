Bouwbedrijf Slokker pronkte onterecht met keurmerk voor omstreden prefabwoning

De prefabwoningen die het Zeewolder bedrijf verkoopt onder de naam Spaarhuis leiden tot een stortvloed aan klachten over kwaliteit en wijze van oplevering, zo schreef de Stentor afgelopen week. Kopers en huurders in onder meer Ede, Apeldoorn en Kampen klagen steen en been over kleine maar ook grote, constructieve gebreken. Slokker ging hiervoor al diep door het stof.



Naar nu blijkt heeft het bedrijf op de eigen website, social media en magazines jarenlang gemeld dat de huizen een KOMO-certificaat hebben. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Het gaat enkel om een zogeheten attest. Op de site is de kwalificatie ‘KOMO-gecertificeerd’ deze week plotseling veranderd in ‘KOMO-geattesteerd‘. Op Twitter (@SlokkerInnovate) prijst het bedrijf de woningen nog wel als KOMO-gecertificeerd aan.