Bouwbeurs in Utrecht is visitekaartje voor duurzaamheid

Je telt nauwelijks meer mee als je niet ergens het woord ‘duurzaamheid’ vermeldt in je uitingen op de Bouwbeurs. Deze week bezoeken 70.000 bouwlieden de Jaarbeurs in Utrecht om van de nieuwste ontwikkelingen kennis te nemen.

‘Climate for life’, ‘maximale energiebesparing’, ‘100% duurzaam’, 'building a sustainable future’. Zomaar wat slogans van een van de stands op de bouwbeurs. De plek waar je deze week (tot en met vrijdag) zo'n beetje alles kunt vinden wat nodig is om een huis of een flat te bouwen. Zo milieuvriendelijk mogelijk: isoleren kun je leren.

Waterstofketel

,,Duurzaam denken is een gewoonte geworden”, zegt Marian Verheij van de organisatie. ,,Ook circulariteit is dit jaar een belangrijk thema. Wat kun je nog maken met materialen die je nu weggooit? Maar veel van de belangstelling is zeer gericht. Bezoekers komen bijvoorbeeld voor de nieuwe waterstofketel van Remeha. Die wordt hier voor het eerst getoond.”

Meerdere stands prijzen hun bouwlampen met led-verlichting aan en er is uitleg over apparaatjes die 'warmtelekkage’ in huis opsporen. Minister Kajsa Ollongren komt donderdag langs om onder andere over duurzaamheid te praten. Het zijn dit soort momenten dat de sector zich van z'n meest innovatieve kant laat zien, maar de experts weten ook: lang niet alle ontwikkelingen gaan even snel.

Bakstenen

Volledig scherm Dunne bakstenen vervangen de ouderwetse stenen op den duur. © Stefan ten Teije/AD Zo worden er nog altijd bakstenen muren gemetseld, terwijl die er slechts voor de sier zijn en er een goedkoper en milieuvriendelijker alternatief is. Rinze Rietstra verkoopt al twintig jaar veel dunnere opzetsteentjes, die je direct op het isolatiemateriaal plakt. ,,Veel bouwers zijn traditioneel in hun keuzes. Het duurt een generatie voordat de grote verandering doorzet.”

Dat beaamt Peter van Daal van een technische groothandel. ,,Het is een conventionele wereld, maar als prefab woningen (grotendeels in de fabriek gebouwd) de standaard worden, zullen de opzetsteentjes snel volgen. Sommige muren worden al compleet met plakstenen opgeleverd. Het kan ook snel gaan als iets wordt uitgevonden dat goedkoop en efficiënt is, zoals plofzakken - zo noemen we ze. Dat is isolatiemateriaal voor prefab woningen. Ze kwamen op de markt en iedereen wilde ze hebben.”

De meeste bezoekers zijn professionals in de bouw. Architecten, bouwkundigen, aannemers of vertegenwoordigers van gemeenten die zich met woningbouw bezighouden. René van de Laarschot is elektrotechnicus en was eigenlijk vooral nieuwsgierig naar nieuwe gereedschappen. ,,Het aanbod viel mij wat tegen, al heb ik wel een zaagmachine gezien die automatisch stopt als je hand er tegenaan komt. Die moet ik toch maar even bij mijn baas tippen.”