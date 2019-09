Bouwer van prefab-woningen stopt met 'Spaarhuis’ na talloze gebreken

Bouwbedrijf Slokker Innovate stopt met het bouwen van de zogenoemde Spaarhuizen. Het bedrijf, dat ook woningen in Ede heeft opgeleverd, richt zich voorlopig enkel op het afhandelen van de klachtenregen na talloze gebreken met de geplaagde prefab-woningen. Ook maakt Slokker nog één project af in Huizen.

Jan Dijs, directeur van Slokker Beheer, stelt dat de term ‘Spaarhuis’ is ‘verziekt’. Of het bedrijf verder gaat met een verbeterde variant van de prefab-woning onder een andere naam weet Dijs nog niet. ,,Dat zou kunnen, maar we richten ons nu eerst op het afhandelen van de klachten en het afmaken van het project in Huizen.”

Een half jaar geleden bracht De Stentor na onderzoek naar buiten hoe tientallen kopers van deze woningen ten einde raad waren na talloze klachten over de kwaliteit van hun koopwoning. De prefab-woningen in Zeewolde, Apeldoorn, Culemborg, Den Haag en Ede kampten al rond de oplevering met onder meer scheuren in muren, trillende vloeren, geluidsoverlast, lekkages en scheve kozijnen en deuren. Naar aanleiding van de publicaties zette SallandWonen een streep door de eerder aangekondigde bouw van de ‘Spaarhuizen’ van Slokker. Via de Tweede Kamer moest ook de minister zich nog met de kwestie bemoeien.

‘Onverminderde interesse’

Inmiddels heeft Slokker een aantal verbeteringen doorgevoerd in de constructie van de woningen. Hoewel Slokker ‘onverminderde interesse’ ziet naar prefab-woningen, heeft het bedrijf besloten om voorlopig geen enkele woning meer uit de grond te stampen.