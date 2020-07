‘Bouwers blijven slordig bij oplevering nieuwbouwwoning’

,,De zorg en aandacht die nodig is om een nieuwe woning netjes en goed op te leveren is er niet altijd”, zegt Wike Wilbrink, belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis. ,,Met een goede vooroplevering, ongeveer twee weken voordat de koper de sleutel krijgt, kunnen tekortkomingen tijdig worden gesignaleerd en hersteld. Het aantal opleveringsgebreken kan dan flink omlaag. Dan zijn kopers tevreden en voor bouwers is het een besparing van extra werk en kosten.”



Zo'n voorschouw is een goed idee, vindt Edwin Groot, directeur van stichting Klantgericht Bouwen. ,,Maar dan moet het wel allemaal zijn opgelost bij de oplevering, anders is ontevredenheid alleen maar groter en heeft de voorschouw geen zin gehad. Ook bij de oplevering kunnen veel van de twintig punten waar Eigen Huis het over heeft direct worden verholpen. Dan gaat een Manusje van alles mee die hier en daar een likje verf geeft of een klemmend raam verhelpt. Meestal is het met wat cosmetische ingrepen wel te verhelpen. Ik snap dat Eigen Huis zich afvraagt waarom aannemers dat niet zelf hebben gecheckt. Mijn verklaring is dat dat te maken heeft met de drukte. Met hun hoofd zijn ze alweer bij de volgende klus, bij wijze van spreken. Opvallend genoeg neemt het aantal fouten af in de crisis: dan steken bouwers meer tijd in de afwerking.”