Breekbare pruimenboom wil een tuinier met discipline

'Tot in de pruimentijd' betekent zo veel als 'ooit zien we elkaar weer'. De uitdrukking zou stammen uit de 17de eeuw, de tijd waarin P.C. Hooft zijn literaire vrienden ontving op het Muiderslot. Dat was zijn zomerverblijf, 's winters woonde hij in Amsterdam. Veel van die vrienden bleven tot ver in de nazomer plakken, af en toe een pruim plukkend uit de boomgaard die het slot omgaf. Als de culturele kring dan eindelijk opbrak, klonk het: 'Tot in de pruimentijd.' Dit verhaal is niet gegarandeerd waar, maar ik geloof het graag.