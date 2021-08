Brent (17) bouwt aan zijn toekomst: een eigen huis op wielen

Al jaren overlast van luizen, inwoners zijn ten einde raad: ‘Hoe je ook boent, binnen een uur is alles weer smerig’

16 augustus Bewoners van de Parallelweg in Maasdam klagen al jaren steen en been over de bladluizen die ’s zomers in de lindebomen zitten. De beestjes scheiden honingdauw uit, die auto’s, woningen en tuinmeubilair binnen mum van tijd bedekt onder een vieze, klevende laag. De gemeente Hoeksche Waard is op de hoogte van de overlast, maar zegt dit jaar geen financiële ruimte te hebben voor luisbestrijding. Bewoners zijn not amused.