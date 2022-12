Btw op zonnepanelen weg, huurtoeslag omhoog: dit verandert er in 2023 aan regels in en rond je huis

NHG-grens

Allereerst verandert er iets voor koopstarters. Zo gaat de grens voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) omhoog: van 355.000 euro in 2022 naar 405.000 euro. Neem je energiebesparende maatregelen in je nieuwe huis, dan stijgt de grens zelfs naar 429.000 euro. De NHG-grens wordt gezien als grens voor wat een betaalbare woning is. Omdat de huizenprijzen de laatste jaren zijn gestegen, steeg de grens steeds mee.

Koop je een huis met een hypotheek met NHG-bescherming, dan heb je een iets lagere hypotheekrente en loop je minder risico. Dat komt doordat de NHG helpt bij betalingsproblemen en restschuld door echtscheiding, arbeidsongeschiktheid of gedwongen werkloosheid.

Jubelton

Nog een verandering op de woningmarkt: het zogeheten jubelton verdwijnt. Mensen tussen de 18 en 40 jaar mochten dit jaar nog belastingvrij 106.671 euro ontvangen. Volgend jaar is dit 27.231 euro.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting stijgt van 8 procent naar 10,4 procent. Dit geldt alleen voor beleggers. Starters onder de 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting (tot een bedrag van 440.000 euro), kopers boven de 35 betalen 2 procent. Die belastingverhoging moet ervoor zorgen dat starters en doorstromers makkelijker een betaalbare woning kunnen vinden. De jacht op beleggers en pandjesbazen is een paar jaar geleden al ingezet, met bijvoorbeeld maatregelen als opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht. Die maatregelen lijken te werken, bleek eerder dit jaar.

Tweede inkomen telt helemaal mee

Dat is ook het idee achter het voor 100 procent meetellen van het tweede inkomen voor het berekenen van je maximale hypotheek. In 2022 ging het nog om 90 procent. In de praktijk komt dat ongeveer neer op een paar duizend euro extra leenruimte.

Over leenruimte gesproken: budgetinstituut Nibud heeft de leennormen voor volgend jaar iets verhoogd. Maar daar profiteer je doorgaans alleen van als je salaris meestijgt én de hypotheekrente - nu rond de 4,5 procent - niet nog verder gaat stijgen in 2023.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Borden met de opkoopbescherming in Rotterdam. Het is hier niet toegestaan dat beleggers woningen kopen voor de verhuur in deze wijk. In 2023 wordt het beleggers nog lastiger gemaakt: de zogeheten overdrachtsbelasting gaat omhoog. © Frank de Roo

Extra aflossen

Als je extra wilt aflossen op je hypotheek - en boetevrij aflossen voor jou niet tot de opties behoort - is het raadzaam dat nog snel in 2022 te doen. Dat heeft te maken met de jaarlijkse afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Het maximale tarief voor aftrekposten zoals de hypotheekrente gaat omlaag naar het tarief van de eerste belastingschijf: 36,93 procent.

Huurtoeslag

De huurtoeslag gaat volgend jaar omhoog. In 2022 had je recht op die toeslag als je huur maximaal 763,47 euro is. In 2023 gaat het om 808,06 euro. De inkomensgrens wordt ook iets hoger. Die gaat naar 33.748 euro, terwijl het in 2022 om 31.747 euro ging. Met een partner mag je in 2023 maximaal 67.496 euro verdienen. De eerste 5432 euro van het inkomen van inwonende kinderen tot 23 jaar telt niet mee.

Prijsplafond

Ongetwijfeld weet je dit al, maar nog even voor de zekerheid: per 1 januari gaat het prijsplafond voor gas en energie in. Dat plafond is bedoeld om de pijn van de hoge prijzen te verzachten. Je betaalt maximaal 40 cent per kWh aan stroom. Voor gas lap je maximaal 1,45 euro per kubieke meter. Dat gaat tot een verbruik van 2900 kWh en 1200 kuub gas. Wie meer verbruikt, moet dat afrekenen tegen de marktprijs in het energiecontract.

Zonnepanelen

De btw op zonnepanelen verdwijnt. Die staat nu nog op 21 procent. Zo hoeven mensen die zonnepanelen kopen de btw niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst.

Subsidie voor isoleren

Ook verandert er iets rond subsidies voor isolatie. Je kunt volgend jaar ook een overheidssubsidie aanvragen als je maar één maatregel neemt. Dat kon voorheen niet. Het gaat bijvoorbeeld om het isoleren van je vloer, glas, dak of spouwmuur. Je moet die maatregel dan wel na 1 april van dit jaar hebben genomen. Je krijgt voor 15 procent van de kosten aan subsidie vergoed. Neem je een tweede isolatiemaatregel, dan wordt het bedrag voor die eerste maatregel verhoogd naar 30 procent.

Je krijgt ook meer tijd voor je subsidieaanvraag. Woningeigenaren hebben volgend jaar twee jaar de tijd om zo’n aanvraag te doen. Maar let wel op: dit geldt alleen voor ingrepen die je na 1 januari 2022 hebt genomen.

