Casper (50) kocht huisje mét tuin voor 69.000 euro midden in de Randstad: ‘Dit komt het dichtst bij onze grote droom’

Dolbij is hij met zijn tiny house in Den Hoorn, de 50-jarige Casper van der Kaaij. In 2019 verruilt hij het drukke leven in Den Haag voor de rust van het huisje. ,,Ik kwam nooit meer in het centrum, alleen nog op het strand. De stad was te druk en niet groen genoeg.”



Nu woont hij samen met zijn vrouw en twee honden in een tweelaags tiny house van 69 vierkante meter, inclusief tuintje. ,,Als ik zou kunnen kiezen zou ik nog wel een boerderij willen, maar dit komt het dichtst bij onze grote droom.”