CBS: huren stijgen minder hard, vrijesectorwoningen wel duurder

Woonlasten ‘terug naar normaal’: hogere rente stuwt kosten voor huiseige­naar in rap tempo op

Het feest van lage maandlasten is voor veel huiseigenaren definitief voorbij. De hap die een koopwoning uit het inkomen neemt is in een jaar tijd fors gestegen. Wie nu een huis koopt of aan een nieuwe hypotheekrente vastzit, is een kwart van dat inkomen kwijt aan de woonlasten.