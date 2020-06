Containers krijgen tweede leven als zwembad: ‘Mijn hond bracht me op dit idee’

Een zeecontainer kopen. Voor Kristel Groenenboom is het heel normaal om er ‘een stelletje achter de hand te hebben’. Voor familie van der Mast is het de eerste keer dat ze een container van 24.000 kilo laten bezorgen. ‘Nu hebben we een stevig zwembad in de tuin.’

Onderneemster Kristel Groenenboom (33) nam tien jaar geleden het bedrijf, Container Service C.Groenenboom bv, van haar vader in Oosterhout over. Stilzitten kan ze niet en regelmatig komt ze met nieuwe ideeën. Het idee om ook de zwembadbusiness in te gaan kwam volgens haar door haar hond.

,,Vanwege corona werk ik meer thuis en zie ik wat mijn hond Luna allemaal uitspookt. Laats maakte ze een bommetje in de vijver. Gelukkig is deze van metaal en kan dus wel wat hebben. Een vijverdoek of plastic badje is kwetsbaarder. Inmiddels weet ik dat de vijver bijna dagelijks wordt gebruikt als haar privézwembad. En toen dacht ik: ik ga mijn containers aanbieden als (tijdelijk) zwembad voor in de tuin", aldus Groenenboom.

(Tekst gaat verder onder video)

Thuisvakantie

En dus stond er donderdagmiddag een file op de Vijf Eikenweg in Oosterhout. Reden: een roze zeecontainer werd in de tuin geplaatst bij familie van der Mast. De komende maanden gaat deze dienst doen als zwembad. ,,Op internet zie je veel voorbeelden van alternatieve zwembaden. Het leek me leuk om zoiets te proberen”, aldus Sandra van der Mast.

Haar man Marco vond het gelijk prima. ,,We hebben al vaker gesproken over het aanleggen van een zwembad. Maar dat kost al snel 50.000 euro en enorm veel tijd aan onderhoud. Dat zag ik niet zo zitten.”

Speciale coating

Volledig scherm De container staat en kan gevuld worden. © Cobine van der Louw Het onderhoud van de zes meter lange container is goed te doen volgens Marco. ,,Er zit een afvoer onderin waar je een slang op kunt aansluiten. Verder is er een speciale coating in gespoten die waterdicht is. Om het water, we praten over ruim 13.000 liter, te filteren komt binnenkort een speciale pomp.”

Groter ontwerp

Het kiezen van een eigen kleur en belettering is allemaal mogelijk, omdat Groenenboom een eigen spuiterij bij haar bedrijf heeft. Andere opties waaruit mensen kunnen kiezen zijn: een afdekzeil, een trapje en een filtersysteem. De eerste tien aanvragen zijn al binnen en ondertussen blijft Groenenboom gewoon verder brainstormen.



,,Een van mijn tekenaars maakt een ontwerp om twee containers aan elkaar vast te maken. Ook kijken we naar diepere varianten en huuropties. Bijvoorbeeld voor alleen de zomer of voor een groter feestje. Ik kan me voorstellen dat mensen niet altijd een ijzeren bak in de tuin willen hebben.”

Matje

De kinderen kijken ondertussen lachend toe. Wytske (13) is blij met de komst van de container. ,,Ik hou wel van zwemmen. Deze is ook groot genoeg om er met een matje in te gaan liggen. Als de container vol is, bel ik mijn vriendinnen op. Maar ik denk dat het nu nog te koud is.”

Haar broertje Tjerk (11) twijfelt ook over een eerste duik. ,,Ik kan niet zo heel goed tegen kou. Maar als de container morgen vol is ga ik wel kijken of het te doen is.”