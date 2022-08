Corné woont in de geluidswal langs de A2: ‘Je hoort hier niets van de auto’s’

Indiase Devashish (24) mag master doen op TU, maar kan door kamernood nergens wonen

Vergeet moeilijke studies aan de TU Delft: een kamer vinden in die stad is pas hogere wetenschap. Internationale studenten komen er bijna niet tussen en de klok begint te tikken. Wie in september geen kamer heeft, kan maar beter niet komen, zegt de universiteit.

30 juli