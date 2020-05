Coronacrisis verlicht woningnood in Amsterdam: meer kans op huurhuis

Het is makkelijker geworden een huurhuis in Amsterdam te vinden, omdat vakantieverhuur stilligt en internationale huurders door corona hun baan verliezen. De volgende stap: lagere huren.

Quote Op de huurmarkt in Amsterdam ontstaat ruimte, doordat er meer woningen vrijkomen en de vraag afneemt Jerry Wijnen, Makelaarsvereniging Amsterdam Het is niet zo dat de hele huurmarkt in Amsterdam ‘in elkaar kukelt’, zegt makelaar Sven ­Heinen, maar van een opmerkelijke omwenteling kunnen we toch wel spreken. ,,Het aantal wonin­gen dat te huur staat, is behoorlijk toe­genomen.” Woningzoekenden, die de afgelopen jaren nauwelijks aan bod kwamen op de oververhitte woningmarkt, maken weer kans op een huurhuis. De coronacrisis heeft, hoe wrang ook, de woningnood enigszins verlicht, al dan niet tijdelijk.



Jerry Wijnen, voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam, bevestigt deze trend. ,,Op de huurmarkt in Amsterdam ontstaat ruimte, doordat er meer woningen vrijkomen en de vraag afneemt.” Op de koopmarkt gaan de veranderingen minder hard, zegt Wijnen. Makelaars melden dat de huizenverkopen nog doorgaan. Vooral woningen in de prijsklasse van drie tot vijf ton zijn gewild, ondanks de crisis.

Dat het huuraanbod toeneemt, blijkt ook uit de recentste landelijke cijfers van Pararius, het platform waarop huurwoningen online worden aangeboden. Vorige maand lag dat 15 procent hoger dan een jaar geleden. In maart, toen het kabinet halverwege de maand de lockdown in werking stelde, was het aanbod 7 procent ­ruimer dan een jaar eerder. ,,Dat zijn flinke stijgingen,” aldus Dolores Booij van Pararius, dat nog geen specifieke gegevens heeft over Amster­dam.

Schoonmaakbaan

Deze aanwas kent diverse oorzaken, die allemaal zijn terug te voeren op de coronacrisis. Doordat toeristen wegblijven, ligt vakantie­verhuur stil. Woningen die, veelal illegaal, langdurig op Airbnb stonden, worden nu ineens aangeboden voor reguliere verhuur. Wijnen merkt ook dat expats de huur opzeggen, omdat ze geen werk meer hebben.

Uit onderzoek van Dutchnews, een nieuwsplatform voor expats, blijkt dat zo’n 30 procent van de buitenlandse werknemers door de crisis is geraakt in inkomen of baanzekerheid. Ook veel arbeidsmigranten zijn hun werk op Schiphol, in de horeca of voor een schoonmaakbedrijf kwijt en moeten hun huur opzeggen. Bovendien komen er nauwelijks nieuwe kenniswerkers of arbeidsmigranten bij, hetgeen de druk op de huizenmarkt verlicht.



Ook internationale studenten vertrekken, zegt Gert Jan Bakker van stichting Woon, die de belan­gen van huurders behartigt. Zij kunnen de on­line colleges net zo goed in hun eigen land volgen. Bovendien zijn veel studenten hun baan kwijt door sluiting van de horeca.

Volledig scherm De toeristen die normaal gesproken de stad overspoelen blijven nu weg. © Shutterstock

Nog altijd gewild

Woningzoekenden hebben weliswaar meer keuze, maar moeten nog altijd een hoge prijs beta­len. Amsterdam blijft natuurlijk Amsterdam: de vraag naar huizen mag dan wel wat ­afnemen, de stad is nog altijd een gewilde woonplaats.

,,De huren zijn hoog, al zullen die nu eerder 1375 dan 1500 euro per maand bedragen voor een woning van 60 vierkante meter. Dat blijft veel geld,” aldus Wijnen van Makelaarsvereniging Amsterdam. Vooralsnog dalen de huren vooral in het topsegment, vanaf 2000 euro per maand, zegt Heinen. ,,Daar heeft Jan Modaal niet veel aan.” Makelaars verwachten wel dat een brede huurdaling een kwestie van tijd is, als deze trend doorzet.