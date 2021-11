Dakpannen, waterleidingen en kozijnen: zo maak jij je huis winterklaar

interview Marcel Wanders Wereldbe­roem­de ontwerper hekelt de witte muren van Nederland­se huiskamers

Hij is een wereldberoemde ontwerper maar heeft geen verstand van smaak. Nou ja, wel van zijn eigen smaak natuurlijk, maar niet van de jouwe. Marcel Wanders (58) over ziek zijn in tijden van corona, vijftien identieke overhemden en de rust van een opgeruimd huis: ‘Ik zie aan de kamer van mijn dochter hoe het met haar gaat.’

