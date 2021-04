De bartafel wint terrein op het tuinterras

Er zijn bijna geen keukens meer te vinden in de magazines en showrooms zónder barkrukken. Zeker bij kookeilanden worden al snel twee krukken aangeschoven om het gevoel van borrelen tijdens het koken te laten ontstaan. Soms worden ze natuurlijk ook als ordinaire plek gebruikt om snel een boterham weg te kanen.

Maar niet iedereen heeft de ruimte of het geld voor een luxe kookeiland en dan komt de bartafel om de hoek kijken. Uit Google-statistieken blijkt dat het afgelopen jaar meer op bartafels is gezocht dan de jaren ervoor. ,,Mensen willen op een andere manier zitten. De bartafel is smaller en geeft een intiemer gevoel. Ik denk ook dat de kroeg er nu een beetje mee naar huis wordt gehaald”, aldus Merijn Janssen, eigenaar van NJOJ Brand Store, die veel van de tafels verkoopt.

Tuinterras goed aangekleed

,,Het past ook in de trend om van buiten het nieuwe binnen te maken. Een veranda, overkapping, of zelfs een bubbelbad. Veel bewoners willen buiten net zo graag inrichten als binnen, zeker na een jaar vooral thuis te hebben gezeten.”

Volledig scherm Bekijk goed welke maat past bij welke functie, raadt Merijn Janssen aan. © NJOJ Brand Store

Toch moet de trend niet overdreven worden, vindt Joeke Grootveldt van tuinwinkel Veurst in Voorschoten. ,,Ik herken wel dat met name dertigers meer geld uit willen geven aan het terras in de tuin”, zegt ze. ,,Maar de bartafels lopen bij ons niet heel goed. Ze zijn wel erg mooi en kunnen het terras verrijken”, vindt ze. ,,Alleen Engelsen zijn er erg in geïnteresseerd. We hebben hier een Engelse school zitten, dus er woont een kleine enclave. Het valt me op dat die buitengewoon veel interesse hebben in bartafels.”

De bartafels voor binnen zijn van notenhout, eikenhout of populierenhout. Buitentafels worden vaak uitgegeven in gebeitst dennenhout, let op de bewerking zodat hij lang mooi blijft. NJOJ heeft ook meer industriële tafels, gemaakt van gezaagde oude spoorbielzen. ,,Daar hebben de rails echt op gelegen. Je kunt de gaten er nog in zien”, zegt Janssen. Wat hem betreft moeten klanten behalve naar het materiaal ook kijken naar de maatvoering. ,,Als je de bartafel als eettafel vervangt, raad ik aan om ten minste 80 of 90 centimeter breed te bestellen. Een tafel voor erbij is bij ons op z'n smalst 55 centimeter breed en in verschillende lengtes verkrijgbaar.”

Volledig scherm Hay Palissade Cone bartafel. © Tuincentrum Veurst

Voor de buitenbartafel nog een tip van Grootveldt: ,,Ga op zoek naar een tafel die verzwaard is in de poot. Een tafel kan anders al snel omwaaien. Onze Hey bartafel is gemaakt in Denemarken, een trendy merk dat het goed doet bij dertigers. De voet is volgegoten met beton. Zo blijft hij ook staan als het een keertje stormt.”

De bartafels van tegenwoordig doen allang niet meer denken aan de gedateerde, opvouwbare statafel. De moderne bartafel heeft een eigentijds uiterlijk: industrieel, Scandinavisch, vintage, minimalistisch of futuristisch, heeft een voetsteun, misschien zelfs wieltjes en is binnen een minuut om te bouwen in een eettafel. Lage stoelen erbij en aanschuiven maar.

Bekijk bij vtwonen.nl waar je op moet letten bij een terrasoverkapping. Of ga op zoek naar interieurinspiratie in onderstaande video's.