De drie belangrijkste tips voor bezoekers Open Huizen Dag

Het was een bijzondere voorstelling gisteravond, zegt Korné Pot. Voor het eerst bracht hij samen met Pascal Bleumink hun onlinetraining ‘Woning kopen? De gouden tips’ in het theater. Een toneelstuk met twee aankoopmakelaars, de perfecte personen om advies te vragen over de Open Huizen Dag van zaterdag.

Een ‘uitprobeersel’, noemt Korné Pot het bescheiden. ,,We hebben niet veel in het decor geïnvesteerd. Het leek ons gewoon leuk om bij wijze van uitzondering de training die we geven niet online te doen, maar op de planken te brengen. Met iets meer humor en muziek. We zijn daarvoor in Concordia geweest in Enschede, een prachtig theater.”

Hij vraagt het publiek ook bij onlinetrainingen naar het imago van makelaars. ,,Dat beeld is niet best. Ze worden gezien als gladjakkers. Meestal gaat het over de verkoopmakelaars. Aan aankoopmakelaars wordt niet snel gedacht. Als je geen aankoopmakelaar in de arm neemt, moet je het zo zien: jij bent een amateurvoetballer tegen een profspeler. Dus je kunt wel wat tips gebruiken.”

Al 100.000 mensen deden gratis de onlinetraining of lazen zijn boek over het onderhandelingsspel. Om het nu simpel te houden: de drie belangrijkste tips van Korné Pot en en zijn kompaan Pascal Bleumink.

1. Vaker langsgaan

Als je na een bezichtiging echt enthousiast bent over een woning, dan raden wij altijd aan om nog eens langs die woning te rijden, fietsen of lopen, alleen dan op een ander dagdeel. Als je bijvoorbeeld een woning alleen overdag ziet, dan kan je de lokale hangjongeren of bijvoorbeeld parkeerproblemen over het hoofd zien. Het is jammer om daar pas achter te komen als je de sleutel hebt ontvangen.

2. De waarom-vraag

Juist op Open Huizen Dag krijg je, in tegenstelling tot bij een normale bezichtiging, vaak de echte bewoner te spreken. Vraag waarom de woning te koop staat. Hier krijg je vrijwel altijd eerlijk antwoord op, en dit helpt je als koper om de verkoper in zijn kaart te kijken. Maak dus gebruik van deze unieke mogelijkheid aanstaande zaterdag.

3. Bezoek méér huizen

Ga meerdere woningen bezichtigen, ook als je op basis van Funda twijfels hebt. Hoe meer woningen je ziet tijdens een bezichtiging, hoe beter je kan beoordelen wat jíj belangrijk vindt bij een woning. Het bekijken van meerdere woningen verscherpt je beoordelingsvermogen op het gebied van woningen.

Bonustip

In de huidige krappe huizenmarkt wordt zeker in de steden zeer regelmatig overboden (hoger bod dan de vraagprijs). Normaal gesproken zijn er naast jou ongeveer negen anderen die ook een bod uitbrengen. Als je dus een gemiddeld bod zou uitbrengen, heb jij 10 procent kans dat jouw bod wordt geaccepteerd. Laat je dus niet negatief beïnvloeden als je bod vijf keer op rij wordt geweigerd. Dat is nu eenmaal een gevolg van deze markt.