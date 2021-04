De Kaapse lelie kan beter tegen de kou dan je denkt

Al twintig jaar nadat Jan van Riebeeck in 1652 de Kaapkolonie stichtte, werd de plant in Nederland gekweekt. Vermogende Hollanders omarmden de blauwbloeiende nieuwigheid; in grote houten kuipen overwinterde de Kaapse lelie in hun oranjerieën. Daarna gebeurde er eeuwenlang niets op Agapanthusgebied.

Nieuwe soorten

Pas in het begin van de 19de eeuw, toen die vermaledijde Engelsen onze Kaap veroverd hadden, werden er nieuwe soorten naar Europa gestuurd. Vooral naar Engeland, natuurlijk. Daaronder bevonden zich Agapanthussoorten die hoog in de Drakensbergen in Natal verzameld waren en daar wel aan wat sneeuw en vorst gewend waren.

Vorstbestendigheid

Voor de tuinier is het dan ook handiger om zich niet om de soortechtheid van een Kaapse lelie te bekommeren, maar om de planten in te delen in twee groepen: de winterharde met breed blad die ‘s winters groen blijven en de niet-winterharde met smal blad die dan hun blad verliezen. Hoe smaller het blad, hoe meer vorst de Agapanthus kan hebben. Daarbij moet je wel altijd in het achterhoofd houden dat er op vorstbestendigheid nooit een garantie valt te geven. Op natte klei sneuvelt een plant in de winter eerder dan op droog zand. Geef een Kaapse lelie potgrond met klei en geen pure tuinturf. En geef vanaf april iedere week mest met weinig stikstof, die bladgroei bevordert, en veel fosfor en kalium voor een rijke bloei. Blijf water en mest aan de uitgebloeide plant geven tot die vanwege nachtvorst naar binnen moet. Zet hem op een lichte en koele plek; tussen de 5 en 10 graden is ideaal.

Heb je geen ruimte in huis, kies dan voor de smalbladige, bladverliezende tuin-Agapanthus die ook in een pot kan en je in een donkere schuur of kelder kunt laten overwinteren. Zelfs op zolder kan, zolang die maar koud en niet-geïsoleerd is. Een paar graden vorst overleeft de tuin-Agapanthus wel in een pot, maar als die te warm is overwinterd bloeit hij het volgende jaar niet of nauwelijks.