De muizen zijn terug, zo hou je de gehate huisgenoten buiten de deur

opinie ‘Accepteren we dat verhuur­ders van kamers zo met jongeren omgaan?’

18 januari De betaalbaarheid van wonen staat overal in Nederland onder druk, maar nergens is de nood zo hoog als in Amsterdam. Gert-Jan Bakker van stichting !WOON pleit ervoor het puntensysteem wettelijk vast te stellen voor studentenkamers.