De parasol is deze zomer niet alleen een supersnelle schaduwmaker, maar ook een sfeermaker

Moeten we bij die nieuwe parasols denken aan die retro-exemplaren die we vroeger op het strand in Frankrijk zagen?

,,De parasol is terug van weggeweest en deze trend speelt inderdaad in op de vintagetrend die al een tijdje gaande is. Daarbij zien we ook dat binnen en buiten meer dan ooit met elkaar verbonden zijn en daar hoort ook een sfeervolle, bijna huiskamerachtige plek in de tuin bij. Parasols zijn deze zomer dan ook echte eyecatchers met een knipoog naar vroeger, verkrijgbaar in uiteenlopende kleuren, vormen en prints. Of je nu van de Ibiza-stijl houdt of voor een meer ingetogen sfeer gaat; er is voor elk wat wils.”

Waarom is de parasol zo’n gemakkelijke sfeermaker?

,,Een stijlvolle parasol zorgt er niet alleen voor dat je aan de warmte kunt ontsnappen, het geeft ook supersnel extra sfeer in je tuin en terras. Je moet het echt zien als een stijlvolle toevoeging. Daarnaast nemen ze niet veel ruimte in beslag en bieden ze flexibiliteit; je verplaatst ze gemakkelijk door ze in de grond te prikken, of in een parasolvoet te plaatsen. Zo kan je dat fijne schaduwplekje met het draaien van de zon mee verplaatsen.

Heb je een balkon, ga dan voor een parasol die de mogelijkheid heeft om te kantelen, waardoor het als zonnescherm kan dienen. Zet er een kleine tuinset bij en eventueel een klein tafeltje voor een kop koffie en een boek. En natuurlijk een paar mooie bloempotten om het geheel af te maken.”

Ouderwetse (vintage)prints en -franjes zijn momenteel helemaal in.

Waar moet ik op letten als ik een parasol wil kopen?

,,Dat hangt ervan af welke prijs je wil betalen en wat je wensen zijn. Wil je meer sfeer bij je tuinset? Staat hij op een vaste plek, of moet hij verplaatsbaar zijn? Moet hij ook mee naar het strand kunnen, dan moet hij bestand zijn tegen harde wind, ook belangrijk om te checken bij aanschaf. Wil je een zweefparasol waarbij de parasolpaal niet in de weg staat, of een exemplaar met een middenstok? Er bestaan zelfs halve parasols, voor het balkon of om de zon op een specifiek raam te beperken.”

Zijn er nog andere mooie opties om schaduw te creëren in de tuin?

,,Ik vind een schaduwdoek of tarp ook altijd een mooie manier om een grote schaduwplek te creëren, op welke plek je maar wil. Zo’n doek geeft echt een beetje een ‘tentvibe’. Je bevestigt het doek met drie punten aan schutting, reling of boom, al zijn er ook exemplaren met tentstokken en scheerlijnen verkrijgbaar. Het leuke is, je kan er een maken van oud tentdoek, of gewoon een mooie lap stof. Hang er een paar mooie lampionnetjes onder en je hebt écht een huiskamer in je eigen tuin!”

