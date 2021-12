De perfecte boom voor iedereen: koop potgekweekt en draag handschoenen

vraag 't vtwonen ‘Denk bij kerstver­sie­ring verder dan de kerstboom’

Het zal vast een discussie zijn in menig huishouden: komt die kerstboom er dit weekend al, of pas als de Sint vertrokken is? Hoe dan ook kun je verder kijken dan de boom, adviseert Corrien Flohil van vtwonen, die op deze site de trends bespreekt.

3 december