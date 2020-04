De plaaggeesten komen! Zo ga je buxusmot en eikenprocessierups te lijf

Kabinet en bouwsector schouder aan schouder in statement: ‘Doorgaan met nieuwbouw’

22 april De crisis op de huizenmarkt is zo groot dat de aandacht voor nieuwbouw niet mag verslappen in deze coronatijden. Ook werk aan bijvoorbeeld bruggen en wegen moet doorgaan of zelfs naar voren worden gehaald. In een gezamenlijke verklaring laten het kabinet en de bouwsector weten mogelijke financiële klappen gezamenlijk op te vangen.