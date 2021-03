vraag 't vtwonenDe salontafel is niet alleen functioneel voor koffiekopjes en glazen wijn, maar vormt het middelpunt van zo'n beetje elke Nederlandse huiskamer. Uitgekeken op de salontafel? Vervangen is niet per se nodig voor een frisse look, vertelt vtwonen -stylist Liza Wassenaar.

,,Het is een hele tijd een trend geweest om enkele kleine tafels bij elkaar te zetten, soms van verschillende materialen”, zegt Wassenaar. ,,De trend is dat veel huishoudens teruggaan naar één salontafel, misschien wat lager en smaller dan we van vroeger gewend zijn.”

Salontafels in woonwinkels zijn in de meeste gevallen van hout, marmer of glas. ,,Je komt ze ook gegoten tegen, van steen, in pastelkleuren die afgestemd worden op de rest van het interieur. Qua styling is dat zeker leuk om te doen. En dan zou ik de mooiste objecten groeperen op de salontafel als finishing touch. De salontafel kan een interieur maken of breken.”

Waar begin je?

,,Zet er eens nieuwe poten onder. Dat ziet er meteen heel anders uit. Als de salontafel van hout is, kun je hem een kleur geven. Misschien dezelfde kleur als een wand. En de laatste optie die ik leuk vind: betegelen met Marokkaanse tegels. Dat is een simpel invulwerkje dat je zelf zou kunnen doen, daar hoef je geen tegelzetter voor te zijn!”

Volledig scherm Deze salontafel kun je makkelijk zelf maken én stylen. © vtwonen

Tips van vtwonen

Tip 1: kies voor accessoires met verschillende hoogtes en vormen. Als alle items op een salontafel dezelfde hoogte en vorm hebben, oogt dat wat saai. Speel met vormen en creëer een levendig effect.

Tip 2: style in een driehoek, dus niet alles naast elkaar of als een vierkant.

Tip 3: maak je eigen salontafel. Zie hier hoe je een stoere eikenhouten salontafel in elkaar zet.

Dan de aankleding: bosje bloemen?

,,Meestal raad ik één groot object aan en een paar kleine dingen eromheen. Dat kan inderdaad een grote vaas met bloemen of een tak zijn. Of een beeld dat je heel mooi vindt. Als het maar iets groots is. Misschien niet praktisch als je een hond of kleine kinderen hebt, maar vanuit esthetisch oogpunt is het leuk.”

Volledig scherm © vtwonen

Wat zou naast die vaas kunnen staan of liggen?

,,Een mooie kaarsenstandaard en een stapel boeken. Zorg ervoor dat het boeken zijn van ongeveer dezelfde kleur en maat, of met een mooi plaatje bovenop. Voorkom in ieder geval dat het rommelig wordt. Om die reden zou ik ook de onderzetters buiten beeld houden, tenzij die heel mooi zijn en iets toevoegen. Kaarsen of waxinelichtjes mogen tot slot niet ontbreken. Echte sfeermakers in de avond.”

Volledig scherm Salontafel, styling door Liza Wassenaar. © Iris Dorine

Nog iets verrassends?

,,Iets uit de natuur. Denk aan een edelsteen. Het liefst iets wat je zelf hebt gevonden. Ik heb zelf in een vierkanten stolp stukken hout liggen. Daarmee creëer je een mini-etalage op je salontafel. Als de visite langskomt, is dat zelfs iets wat een gesprek kan uitlokken.”

De rubriek Vraag ‘t vtwonen komt tot stand in samenwerking met vtwonen, onderdeel van dezelfde uitgever DPG Media. Bekijk hieronder meer video's voor wooninspiratie: