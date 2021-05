‘De trapopgang kan een visitekaartje voor je huis zijn’

Voor bewoners van bovenwoningen is het trappenhuis vaak niet meer dan een sluis naar hun woning. En ook in de meeste rijtjeshuizen is de trap naar boven vooral een functionele overloop. Het kan ook veel meer zijn, als je het leuk aankleedt, vindt stylist Fietje Bruijn van vtwonen.

Zelf woont ze in een Amsterdamse bovenwoning, met een lange trap naar de tweede verdieping. ,,Het is een voortdurend ding van discussie thuis wat we er precies mee gaan doen. Ik vind het van belang om er aandacht aan te besteden. Het trappenhuis kan twee woonlagen verbinden, of het is dé binnenkomer in de hal. Het kan een visitekaartje voor je huis zijn.”

Snap je dat er in de meeste huizen weinig aandacht aan de trap wordt besteed?

,,Waarschijnlijk is het een sluitpost, omdat het een gebruiksruimte is. Maar je kunt er leuke dingen mee doen. Ik heb in mijn gang een zogenaamde art wall met allerlei kleine kunstwerkjes en foto's die de boel al ontzettend opfleuren. De muur is wel helemaal wit. Ik zou graag lambrisering aanbrengen met tegels. Je loopt ook nog al eens op zo'n trap te sjouwen met spullen en dan beschadigt de muur snel. Tegels kunnen tegen een stootje en zijn makkelijk schoon te houden.”

Als je iets wil doen met het trappengat, hoe begin je dan?

,,Kijk eerst eens naar de lichtinval. Komt er onvoldoende daglicht binnen? Dan kun je misschien iets doen met kunstlicht. Momenteel is het donker schilderen van trappen populair. Nadeel is natuurlijk dat je niet goed kunt zien waar je je voeten neerzet als het te donker is in dat gedeelte van het huis.

Quote Schilder twee kleuren op de muur in de hal, boven en onder en trek dat door naar het trappen­huis bijvoor­beeld Fietje Bruijn, stylist

Dan is een andere belangrijke vraag of de trap een aparte ruimte is die je als één kolom wil aanpakken, met bijvoorbeeld één kleur van beneden tot aan de tweede verdieping, of juist dat hij onderdeel uitmaakt van de gang of de woonkamer als hij daarop uitkomt. Schilder twee kleuren op de muur in de hal, boven en onder en trek dat door naar het trappenhuis bijvoorbeeld. Laat daarmee het trappenhuis opgaan in de ruimte. Als je de trap donker schildert en die kleur laat doorlopen in de muur, kan een smalle trap optisch groter lijken.”

En een klassieke rode loper erop?

,,Nou, er bestaan tegenwoordig best leuke lopers. Een kleuraccent maakt de trap ook goed zichtbaar en een loper werkt geluiddempend, wat in veel huizen ook prettig kan zijn. Als je de trap zwart hebt geschilderd, kun je een loper nemen die net tegen het zwart aan zit."

Je komt op Pinterest en in Magazines ook wel trappenhuizen tegen die zijn behangen, maar dat is best lastig, toch?

,,Misschien is dat inderdaad meer voor professionals. Je komt er moeilijker bij en moet om de leuning heen behangen. Ik ben zelf nogal van de kunstwerkjes in de overloop bij de trap. Het is meestal toch een blinde muur. Maak er een mooi welkom van met persoonlijke foto's, maskertjes, schilderijtjes. Dan wordt het een soort collage. Als je dat enigszins strak wil hebben, kun je lijnen uitzetten, zodat je binnen een bepaald kader alles ophangt. Maar het mag ook speels door elkaar lopen met kleine en grote lijsten. Mijn advies zou vooral zijn om zelf te kijken wat je leuk vindt, maar vergeet het trappenhuis niet want het hoort zeker bij de woning.”

