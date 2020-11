De vijf geboden van klusvrouw Hieke Grootendorst: ‘Haast je nooit en bescherm jezelf’

Vijf jaar lang heb ik wekelijks een column voor deze krant en site mogen verzorgen. Lief, leed en vele klustips heb ik met je gedeeld. De klussers die het nu zonder mijn wekelijkse ondersteuning moeten doen, wil ik graag mijn vijf geboden meegeven. Ook ik heb momenten in mijn kluscarrière gehad waarop ik het even niet meer wist. Dan dronk ik een kop thee en ademde even flink naar mijn buik. Je raadt het al: het kwam altijd goed.

Zelfs die keer dat ik een veel te smalle buitendeur had besteld. Die keer dat er een keiharde straal water uit een leiding in mijn gezicht spoot. Of toen een douchewand in duizenden stukjes uiteenspatte. Bedankt voor alle reacties. Beloof je me dat je mijn vijf geboden in acht neemt?