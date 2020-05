De ‘warmste binnenstad van West-Europa’ snakt naar groen, Tilburg investeert 1,1 miljoen euro

De Boomvreters, zo noemde beeldend kunstenaar Paul Kolen de drie houten, monsterachtige constructies die hij in 2010 onthulde. De kunstwerken vormden de climax van diverse protestacties van Kolen tegen de volgens hem ongebreidelde bomenkap in zijn stad. De 80 plantanen op het Pieter Vreedeplein, de zilveresdoorn op de vijfsprong of natuurlijk de lindeboom op de Heuvel.



Zomaar wat bomen die in de loop der jaren moesten wijken voor stadsvernieuwing. Of ‘smoesjes en excuses’, zoals Kolen het noemt. Hij gaf nog even rondleidingen langs al die plekken waar bomen waren verdwenen, waarna het protest verwaterde. De kunstenaar moest verder met andere projecten. Maar in juli 2018, tien jaar nadat Kolen met zijn acties begon, werd in Tilburg de hoogste temperatuur gemeten van alle binnensteden in West-Europa.