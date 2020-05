Deel zzp’ers bang dat ze hypotheek straks niet meer kunnen betalen

Hoe Ede met zijn zwarte kousen plots heel hip werd

10 mei Mensen die de Randstad ontvluchten, hebben Ede ontdekt. Of liever gezegd: de wijk op het voormalige Enka-fabrieksterrein. Lekker dicht bij de Randstad voor werk, lekker dicht bij de Veluwe voor de recreatie. Maar gaat dat wel goed, die vrijgevochten stedelingen in de Biblebelt? ,,We hebben helemaal niks met Ede.’’