Den Haag heeft de primeur: duizenden woningen verwarmd met heet water uit de diepe aarde

Alles voor een woonwagen: Anton R. (27) trouwde volgens OM met 40 jaar oudere vrouw

12 december Trouwen met een veertig jaar oudere vrouw, alleen maar om een woonwagenstandplaats te bemachtigen. Ossenaar Anton R., de 27-jarige zoon van Martien R., deed het, zo vertelde het Openbaar Ministerie (OM) vorige week in een tussentijdse strafzitting in de Bossche rechtbank. De vrouw is inmiddels overleden, de gemeente Oss is een procedure gestart om de standplaats van Anton R. af te pakken.