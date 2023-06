Deze bloeiende planten overleven zelfs in een droge zomer

eigen tuin eerstHoewel het voorjaar wel heel nat was, gaan we nu een droge periode tegemoet. Deze planten kunnen goed tegen de droogte, aldus tuinexpert Romke van de Kaa.

Een mailtje: of ik binnenkort een lezing kan geven over planten die tegen droogte kunnen? Het verzoek is niet vreemd. We hebben al een paar extreem droge zomers achter de rug en kunnen er zeker nog meer tegemoet zien. Dit jaar beleefden we een natte lente, maar nu staan we misschien alweer aan het begin van een droge zomer.

Geen water nodig

Een plant die je werkelijk nooit water hoeft te geven is de wolfsmelk. Euphorbia is de wetenschappelijke naam. Er zijn vele soorten wolfsmelk.

Het bloeiseizoen begint met Euphorbia characias, een ’s winters groen blijvende, anderhalve meter hoge, struikachtige Wolfsmelk met reusachtige cilindrische bloemhoofden. De plant groeit in de meest onwaarschijnlijke situaties: in puur grind, onder een overhangend dak, en zelfs in een muur, hoewel hij daar geen anderhalve meter bereikt. De ideale plant dus voor waar normaliter niets wil groeien. De bloei duurt minstens drie maanden.

De Euphorbia kent meer dan twintig variëteiten. Ze vallen uiteen in twee grote groepen: die met gele bloemen en die met groene bloemen. Eigenlijk zijn het geen bloemen, maar gekleurde schutbladen. Bij sommige groenbloeiende exemplaren zijn de bloemen even groen als het blad en soms heeft ieder bloempje dan ook nog een sinister zwart oogje. Net kikkerdril. Euphorbia characias is geen langlevende plant; na een jaar of vijf is een exemplaar wel aan vervanging toe.

Prachtig in combinatie met tulpen

Dat geldt ook voor Euphorbia x martinii, een Wolfsmelk van zo’n 60 centimeter hoog die in april en mei begint te bloeien en die daardoor mooi te combineren is met oranje of gele tulpen. De bloemen zijn aan de groene kant, maar worden door een elegant rood oogje verlevendigd. Weinig planten bloeien van de lente tot de herfst, maar Euphorbia x martinii komt dicht in de buurt.

In mei en juni valt het bloeiseizoen van Euphorbia palustris, onze inheemse moeraswolfsmelk. Het is verbazend hoeveel moerasplanten op het droge net zo naar hun zin hebben als in het moeras. Alsof ze alleen maar in het moeras groeien omdat ze daar minder concurrentie van andere planten ondervinden.

Een van de meest indrukwekkende tuinplanten

In ieder geval groeit de moeraswolfsmelk even goed in gewone tuingrond als in het moeras, en zelfs op droge standplaatsen heeft de plant het naar zijn zin. Euphorbia palustris is een van onze mooiste en meest indrukwekkende tuinplanten; de plant leeft lang en vormt ronde, regelmatig gevormde pollen van meer dan een meter hoog. Schitterend als onderbeplanting van een Blauweregen, samen met de zachtoranje, vroegbloeiende Papaver atlanticum.

Volledig scherm Euphorbia palustris. © Getty Images/iStockphoto

Een mooie zomerbloeiende wolfsmelk is Euphorbia cornigera, een soort uit Kashmir die per ongeluk door een Engelse kweker is geïntroduceerd. Hij dacht zaad van een andere soort gekocht te hebben. Een betere vergissing had hij niet kunnen maken.

