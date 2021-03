Deze extreme vormen kom je steeds vaker in het interieur tegen

,,Bij een roerige tijd hoort een taboedoorbrekende stijl. In de jaren 70 werden onze interieurs al zachter en vloeibaarder, kleuren uitbundiger en materialen rijker, maar met de oprichting van Memphis Milano in 1981 wordt definitief met het laatste restje modernisme gebroken”, verklaart Berry Dijkstra. ,,Memphis Design zet zich af tegen de gevestigde orde, het is een beweging, een filosofie zelfs, die kleuren en vormen voorziet van een nieuwe context. En toeval of niet, zoals de zeventigerjaren en Memphis Design afrekenden met geldende interieurnormen, zo doen ze dat in 2021 weer.”



Joost Bouwens ziet deze revival terug in de hernieuwde vraag naar klassiekers uit de Memphis beweging bij MisterDesign. ,,Nu we ons door Covid-19 verplicht terug hebben getrokken in onze huizen, zijn we niet alleen veel meer in onze interieurs gaan investeren, het heeft ook de hang naar het hyperpersoonlijke interieur versneld. Mensen willen iets in huis wat de buren niet hebben en Italiaans design is bij uitstek geschikt om dit te verwezenlijken. Ook de Togo van Ligne Roset, een bank met hoog knuffelgehalte uit de jaren 70, heeft bijzonder veel aandacht, evenals de ontwerpen van Pierre Paulin.”