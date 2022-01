Deze gezinnen delen een boerderij: ‘We werken vanuit onze pipowagen’

In wat ooit de stal was en nu is omgetoverd tot achterhuis, vertellen Else Marij en Jantine in de ruime woonkeuken over het avontuur dat zij sinds een jaar met hun gezinnen beleven en delen via Instagram (@Boerder_wei). Want een avontuur is het, als je samen een oude boerderij koopt en die ombouwt tot twee woonhuizen.