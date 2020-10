‘Deze naturel neutrale bruintint laat andere kleuren in huis schitteren’

De meningen over Brave Ground zijn zo verdeeld als de mensheid in het algemeen en in die zin dekt de kleur - ooit in het leven geroepen om de tijdgeest in een kleurenpalet te vangen - de lading. Een interieur uitgevoerd in bruin-, terra- en zandtinten kan prachtig zijn. Als jij daar ook van droomt, maar wilt voorkomen dat je huis eruit komt te zien als een grote bak havermout, hanteer dan één belangrijke vuistregel: zorg voor contrast. Contrast is als de chocolade in dubbelvla, de suiker in de gortepap: het zorgt voor spanning. Dat een ruimte diepte krijgt. Contrast creëer je op vele manieren. Bijvoorbeeld door een ton-sur-ton-palet te gebruiken en dezelfde kleur in donkere en lichte schakeringen te laten terugkomen. En door materialen met reliëf toe te voegen zoals rotan, webbing, linnen of wol.