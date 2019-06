Deze vetplanten doen het ook goed in de tuin

Veel mensen hebben een vetplant in huis, maar durven hem tijdens deze hitte niet ‘uit te laten’. Zonde, want sommige vetplanten zijn prima bestand tegen weersinvloeden. Eigen Huis & Tuin selecteerde er drie die het hier goed doen.

Aloë

Wereldberoemd is deze plant, en wel om zijn vele gezonde bijwerkingen voor bijvoorbeeld huid en haar. Dat niet alleen, een aloë vera is ook nog eens heel mooi. In de tuin doet hij het goed in half schaduw. Geef hem alleen water als de plant volledig opgedroogd is. Aloë kan (mits beschermd) een warme winter overleven, maar om het zekere voor het onzekere te nemen, kun je hem het beste het huis in halen in de winter.

Sedum

Alles wat een sedum nodig heeft, is genoeg zon. Water geef je hem namelijk bijna niet: hij heeft een fikse waterreserve om gebruik van te maken. Sedum is er in alle soorten en maten, maar bijna allemaal hebben ze wat gemeen. Ze doen het namelijk enorm goed in de tuin. Je kan er zelfs hele daken mee bedekken!

Sempervivum

De Latijnse naam van dit vetplantje zegt het al: deze plant blijft ‘altijd leven’. Eigenlijk kun je het dus bijna niet fout doen, want de sempervivum overleeft in bijna iedere omstandigheid. Toch groeit-ie het liefst in de volle zon op een plek met goede waterafvoer. Zet ’m dus in een pot met gaten zodat het water weg kan. Ook al zo fijn aan de sempervivum is dat hij wintervast is. Sommige exemplaren moeten wel beschermd worden, dus doe altijd navraag bij het tuincentrum waar je hem koopt.

