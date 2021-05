Dick (67) en Tineke (61) willen erfdelen met andere huishoudens: ‘Fijn om mensen om je heen te hebben’

Hoe winkelstra­ten in Zeist weer woonstra­ten worden, zoals ze ooit bedoeld waren

29 april Tot voor kort levendige winkelstraten die opeens in rap tempo veranderen in woonstraten. In Zeist gebeurt het. En grote kans dat ook andere dorpen in de regio Utrecht ermee te maken krijgen. ,,Aan horeca- en winkelruimte is geen behoefte meer, maar aan huizen juist wel.”