Dit gezin woont in het midden van de Biesbosch: ‘We hebben nooit last van de buren’

Mijn Tuin In de tuin van Jan waan je je op een bergtop: ‘Betoverd door deze kleine plantjes’

26 juli Een alpinetuin in ons vlakke Nederland ligt niet direct voor de hand. Toch is dat precies wat Jan Blokland uit Leidschendam in zijn tuin heeft gecreëerd. Een tuin die zijn liefde voor het hooggebergte bevredigt als hij zelf niet in hoge sferen is. Deze keer gingen wij bij hem langs voor de rubriek Mijn Tuin.