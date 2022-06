Dit stel woont midden in stad in twee-onder-een-kap: ‘Soms vergeten we dat we in de Randstad wonen’

De twee kochten hun huidige huis in 2008, toen het als nieuwbouw werd opgeleverd. De kavels liggen in het groen, aan de rand van Den Haag en op een steenworp afstand van het gezellige centrum van Delft. ,,We waren destijds op zoek naar natuur en ruimte voor ons en de kinderen. We zijn hier een keer langs gefietst en waren gelijk verliefd op de plek”, vertelt Anke Versteegen. ,,Er heerst een landelijke rust, een bijna dorpse sfeer. En toch ben je zo met de tram of de fiets in Den Haag of Delft. Alle woningen waren al verkocht, maar wij hadden het geluk dat de financiering voor een van de woningen niet rond kwam. Dat is de plek die wij nu ons thuis mogen noemen.”