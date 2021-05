Dit zijn de tuinverlichtingtrends van de (aanstaande) zomer

De wifibollen (smartlampen), gevelspots en lichtsnoeren gaan hard, registreert Nostalux, online aanbieder van tuinverlichting. Sommige lampen werken op batterijen die worden opgeladen door zonnecellen.



Sowieso zijn het uitsluitend ledlampen. ,,Energiezuiniger, een langere levensduur en het probleem met te wit licht is inmiddels wel opgelost”, aldus tuininrichter Rick de Valk. ,,Halogeen en gloeilampen gaan helemaal verdwijnen. Voorheen was het nog wel eens zo dat als één oude lamp kapot ging, de bewoner graag een ouderwetse lamp ervoor terug wilde vanwege het kleurverschil met led. Maar er is nu voor ieder wat wils beschikbaar.”



Sfeermaker

Tuinverlichting is meer en meer een sfeermaker, die fungeert als een spotlight op de tuin. ,,Je kijkt niet meer in een zwart gat, maar kunt ook genieten van de tuin als de zon al onder is", aldus De Valk. ,,Daar is groeiende behoefte aan. Doe dat met mate, subtiel, zeg ik er bij, want je wil niet het nachtleven van dieren verstoren. Licht tot een bepaald tijdstip een paar objecten uit, zoals een boom. Dan is ook niet veel licht nodig om het gewenste effect te krijgen en 's nachts kan alles uit.”

Volledig scherm Met spots kun je bepaalde bomen of struiken uitlichten. © Nostalux

Lichtvervuiling ga je ook tegen als je enkel functioneel verlicht. Denk na over looproutes met eventueel automatische schakelaars. Met sokkellampen of spotjes kun je zien waar je loopt. De gevel of schutting kun je daarnaast verlichten met wandlampen voor extra zicht. ,,Wat ik niet zo mooi vind, maar wel vaak terugzie, is een grote felle lichtbundel op de wand of grond”, zegt De Valk. ,,Dat oogt dominant en hard. Hou dus altijd rekening met het object dat je indirect verlicht.’’

Volledig scherm Losse spotlichten met bedrading. © Nostalux

Veel van de verlichting kun je zelf aanbrengen, vindt Derk Beemsterboer van Nostalux. ,,Maar als je kabels gebruikt, is het misschien verstandig een elektricien te laten komen”, zegt hij. Dan moet je een moffeldoos gebruiken, die je vol stort met giethars om de aansluiting te beschermen voor vocht. Bij inbouwspots moet je er rekening mee houden dat er grind in het gat moet, om te voorkomen dat condensvorming ontstaat. En ik raad aan voor 12 volt-snoeren te gaan. Mocht je tijdens tuinwerkzaamheden een keer op een kabel stuiten, dan krijg je slechts een lichte schok. Met 230 volt kan het gevaarlijk zijn.”

Volledig scherm Deze losse lichtsnoeren vinden gretig aftrek. © Getty Images

Volledig scherm Gevelverlichting (downlighter). © Nostalux Beemsterboer constateert veel belangstelling voor up- en downlighters, spots die je aan de muur en schutting kunt bevestigen en op die manier een deel van de gevel verlichten. ,,Je ziet ze in de magazines en in de tv-programma's veel voorbij komen. Als je geluk hebt, zitten er al lichtpunten aan de gevel. Anders moet je gaan boren en dat is nog best een karwei. Een andere oplossing is dat er een koper buisje op de muur wordt gemonteerd, waardoor de kabel kan lopen.” Ga je voor gevelverlichting met zonnecellen, houd er dan rekening mee dat die het waarschijnlijk alleen goed doet aan de zonzijde van het huis en wat minder in de winter, waarschuwen de deskundigen.

Voor welke armatuur je ook kiest, het gaat uiteindelijk om het lichtbeeld, vindt De Valk. ,,Ik merk dat mensen vooral bezig zijn met de keuze voor een armatuur. Creatieve vormen zijn misschien even leuk, maar ben je ook snel zat. Mijn advies: ga voor een tijdloos model. Bijvoorbeeld een (in de grond ingegraven) spotje, of een sokkellamp in de vorm van een koker of een paal. Qua kleur: hou het bij aardse tinten, zoals antraciet. Als je de mooie elementen in je tuin maar verlicht, is het ‘s avonds altijd feest.’’

