Door ‘cadeautje’ konden zij wél een huis kopen: ‘Die paar duizend euro extra hadden we nodig’

FOTO'S Geld over? Deze miljoenen­vil­la (met pri­vé-nachtclub) staat te koop: ‘Zo’n huis heb ik nog nooit gezien’

24 april Wie nog wat geld in een oude sok heeft en niet weet wat die ermee aanmoet: aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen staat een villa te koop voor 17,5 miljoen euro. Een ‘nieuw luxe paleis aan het meer’, zoals de makelaar het optrekje aanprijst. ,,De villa is zo on-Nederlands.”