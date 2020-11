Doorbraak voor meubelmakers: deze stoel is gemaakt van per toeval ontdekt biologisch materiaal

De kuip is van een unieke samensmelting van biomateriaal, waardoor die volledig biologisch, plantaardig en recyclebaar is. Dat was eerder nog niet mogelijk, maar onderzoekers Gadi Rothenberg en Albert Alberts van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ontwikkelden in hun zoektocht naar een biobrandstof vanuit biologisch afvalmateriaal per ongeluk een kleverige massa die uitstekend als bindmiddel kan worden gebruikt. De hars vormt samen met hennepvezels de basis van een nieuw materiaal waarmee Plantics en VepaDrentea aan de slag zijn gegaan.



,,Het is fantastisch dat van onze ontdekking nu meubels kunnen worden gemaakt”, zegt Gadi Rothenberg, hoogleraar duurzame chemie aan het Van ’t Hoff Institute for Molecular Sciences bij de UvA. ,,Het is inmiddels tien jaar geleden dat we bezig waren om brandstof voor vliegtuigen te ontwikkelen en dit plakkerige spul tegenkwamen. We hebben het direct gepatenteerd omdat wel duidelijk was dat het uitzonderlijk goede eigenschappen heeft. De meeste meubels worden bij elkaar gehouden door lijmstoffen die giftige chemicaliën bevatten. Deze stoel heeft dat niet, waardoor het volledig wordt afgebroken door de natuur.”