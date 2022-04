Doucheputje verstopt? ‘Doe er eventueel wat haarconditioner in’

Dat het doucheputje vol met haren zit, is een van de dagelijkse ergernissen voor iedereen met huisgenoten. Na elke douchebeurt opruimen is natuurlijk een makkelijk advies, weet Marja. ,,De veelvoorkomende vragen gaan dan ook over verstoppingen. Het vervelende van zeep is dat er vet in zit en er blijft dan van alles hangen in de afvoer. Ook zien veel putjes er vies uit of stinken ze. Ik hoop dat ik wat goede tips kan geven.”

Ontstopper met houten steel

,,Eerst even over het gereedschap. In ieder huishouden zou een ontstopper aanwezig moeten zijn, zo'n ding met een houten steel en een rood ding van rubber eraan dat vacuüm trekt. Lichte verstoppingen kun je daar zo mee los trekken. Spoel daarna heet water door het doucheputje en het water loopt weer goed weg.”



Maar zeker met haren en zeep in het spel, is vaak grover geschut nodig, weet Marja. ,,Dan is het zaak dat je het gootje open maakt. Haal de dop eraf met een schroevendraaier. Die dop is vaak al zo vies dat je die wel even in de week kunt leggen. Ik pak dan een schaaltje en daar doe ik een eetlepel soda in en twee eetlepels azijn. Leg het ijzer erin en doe er dan wat warm water bij om een reactie te krijgen. Het gaat wat bruisen. Laat daarna even liggen en na een paar minuten kun je het met een doekje goed schoonmaken.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Dan het doucheputje en de afvoer zelf. Volgens Marja blijft daar stof ophopen, haren, zeepresten en ze is er zelfs wel eens een dopje van de shampoo in tegengekomen. ,,Er zit allerlei gekkigheid in die afvoer. Mijn tip is om, als je de deksel er inmiddels af hebt, fijne soda in de afvoer te strooien. Gooi er daarna wat azijn in, laat het even intrekken en na een uur spoel je het weg met heet water van de douche. Je zal zien dat er al veel is losgekomen. Mocht je nou al zien dat haren het probleem zijn, doe er dan eventueel wat conditioner bij voordat je het wegspoelt. Conditioner is bedoeld om de haren zachter te krijgen. De haren laten zich dan gemakkelijker meevoeren.”

Heb of wil je thuis een dubbele douche of regendouche? Houd er dan rekening mee dat je een bredere goot laat installeren, adviseert vtwonen.

,,Misschien dan nog een ander foefje: ik heb thuis een ijzeren kleerhanger die ik zo buig dat ik makkelijk een haakje kan maken om haren eruit te trekken die te diep zitten om met mijn vingers bij te komen. Er zullen vast andere apparaten voor zijn, maar mijn kleerhanger doet goed werk.”

Hoe zit het dan met drains, van die brede goten die in elke moderne badkamer wordt geïnstalleerd? ,,Vaak hebben die een zelfreinigende laag en is het probleem met haren minder aanwezig. Maar eigenlijk geldt hetzelfde advies”, zegt Marja. ,,Met soda, azijn en met een afwasborstel kun je het ijzer waarschijnlijk goed schoonmaken.”

Stinkende afvoer

,,Met name als je een tijdje uit huis bent geweest, kan het ook stinken in de douche”, zegt Marja. ,,Ik probeer dat te voorkomen door voordat ik wegga wat slaolie in de putjes te schenken. Dan denk je misschien: ‘ja, hallo, ik heb het net schoongemaakt!’ Maar het is verantwoord, want olie is lichter dan water en vormt dus een soort dop op het water. Daardoor komt die geur uit het riool niet meer naar boven. Het enige wat je wel moet doen, is even met gekookt water langs alle putjes als je thuiskomt. Dan lost het gemakkelijk op en spoelt het weg.”

