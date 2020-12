Droogbloemen maak en style je gemakkelijk zelf

hip huisZou je graag je interieur een nieuwe uitstraling willen geven? Dan kun je wel wat inspiratie gebruiken. In de serie ‘Hip Huis’ elke week de laatste woontrends. Deze week: droogbloemen.

Delen per e-mail

De droogbloem is niet langer het stoffige bloemstuk op de vensterbank van oma. In 2018 verschenen de eerste bloemstukken van pampasgras op hipsterbijeenkomsten, inmiddels nemen droogbloemen een significant deel van de verkoop van bloemen in beslag.

Hoeveel precies is moeilijk na te gaan, aldus Isabel Groot van Bloemenbureau Holland. ,,Verse bloemen worden ook ingekocht om naderhand gedroogd te worden.” Dat maakt deze trend ook zo leuk, je kan er eenvoudig thuis mee aan de slag. Hoe? Dat vertellen droogbloemexperts Anne van Midden en Lucinda van der Ploeg.

Lang plezier

Droogbloemen blijven over het algemeen minimaal een maand goed, mits in de juiste omstandigheden (fel zonlicht en vocht verkorten hun levensduur). Koop je een verse bos bloemen, dan kan je er nog langer plezier van hebben door ze naderhand te drogen en dat verklaart direct hun populariteit. ,,Onze hang naar een milieubewuster leven heeft deze trend in een stroomversnelling gebracht”, aldus Isabel Groot.

Volledig scherm © Bloomon

Bloemen droog je gemakkelijk zelf door ze in kleine bosjes op te hangen, het liefst op een donkere en (zeer) droge plek, zoals een trapkast of zolder. Anne van Midden, die als bloemist vooral werkt met snoeiafval en droogbloemen: ,,Zorg dat er voldoende lucht tussen de stengels door kan waaien, zodat je bloemen niet gaan schimmelen. En houdt er rekening mee dat de stelen krimpen naarmate ze indrogen, dus gebruik elastiek om ze bij elkaar te houden.”

Quote Zorg dat er voldoende lucht tussen de stengels door kan waaien, zodat je bloemen niet gaan schimmelen Anne van Midden, bloemist

Soorten

Bloemen met houtachtige stelen, zoals rozen en zonnebloemen, zijn ideaal om te drogen. Korenbloemen, papaver, lavendel, strobloemen, trosrozen, craspedia, gipskruid, hortensia en grassoorten lenen zich er ook perfect voor. ,,Bloemen uit een vers boeket droog je het best op het moment dat ze op hun mooist zijn of nét erna. De bloemen moeten tot in de kern drogen en dat kan een paar dagen duren. Hoe dikker de steel, hoe langer het drogen duurt”, tipt Lucinda van der Ploeg, bloemstylist bij bloomon.

Volledig scherm © Bloemenbureau Holland

Alles goed en wel, maar hoe voorkom je dat je bloedig bij elkaar gedroogde bos er vervolgens alsnog uitziet als een graftak? ,,Dat ligt heel erg aan de kleuren die je gebruikt én hoe je de bos schikt”, aldus Anne van Midden. ,,Veel gedroogde bloemen worden bruin. Voeg gekleurde bloemen zoals helichrysum of ridderspoor toe om dit te doorbreken. Verder zijn droogbloemen erg stijf en om te voorkomen dat een bos doods oogt, voeg je er verschillende texturen aan toe met gedroogde grassen, zaaddozen, varens of ander blad. En zorg dat je de stelen op diverse lengtes afknipt. Laat de grasjes er eens een eind bovenuit steken en knip de grotere bloemen juist wat korter. Die verschillende hoogtes geven je boeket meer leven en dynamiek.”

Volledig scherm © Bloemenbureau Holland

Krans

Nóg zo’n leuk aspect aan droogbloemen: ze overleven ook verwerkt in krans, als boeket onder een stolp of in een vitrinekast zonder dat er een druppel water aan te pas hoeft te komen. Lucinda van der Ploeg: ,,Op ons blog staat een zelfmaker waarmee je zelf met takken en droogbloemen een moderne variant van de kerstkrans kunt maken.” Meer ideeën met droogbloemen vind je op Pinterest en mooiwatbloemendoen.nl door te zoeken op ‘droogbloem ideeën’ of ‘droogbloem inspiratie’.

Bekijk hieronder de populairste interieurvideo's.