Droomhuis uit film Moordwijven te koop voor bijna 3 miljoen

Burenruzie tussen twee enorme woontorens nog voordat ze gebouwd zijn

6 augustus Twee woontorens bepalen over een paar jaar het beeld in het Rotterdamse Baankwartier: de Cool Tower en de Baan Tower. De ene is wit en de ander is zwart, beide zijn maar liefst 150 meter hoog. Maar een goed huwelijk lijkt het niet te worden.