Droomverbouwing: Van lekkage drama tot prachtig ingerichte woning

Het begin van het avontuur

Op dezelfde dag dat het stel hun eerste date had, had Sander net de woning gekocht, vertelt hij aan Eigen Huis & Tuin. Toen hij in 2015 de sleutel kreeg, vroeg hij direct aan Jennifer of hij twee weken bij haar in mocht wonen. “Dan moest het wel klaar zijn, dacht hij, maar die twee weken zijn 8 maanden geworden!”, vertelt Jennifer. Na de 8 maanden is het stel samen gaan wonen in hun droomhuis, maar helaas was het toen ook nog niet helemaal af. “Er moest nog heel veel gebeuren, het was alleen leefbaar gemaakt.”

Volledig scherm © Jennifer Colajezzi

Zelf klussen

Doordat Jennifer al veel van huis had meegekregen qua klussen, ging het haar aardig goed af. “De eerste keer dat ik mijn schoonvader ontmoette, stond ik met een drilboor de schoorsteen eruit te halen!” Sander had zelf niet veel meegekregen van huis uit, maar hij leerde het vooral door filmpjes en natuurlijk ook van Jennifer. Zo hebben ze eigenlijk alles zelf gedaan, behalve klusjes die te maken hadden met bijvoorbeeld elektriciteit.

Volledig scherm © Jennifer Colajezzi

Verrassingen

“Tijdens de verbouwing kwamen we steeds weer voor verrassingen te staan. De ene was leuk, de ander juist wat minder”, aldus Jennifer. Zo kwamen ze erachter dat er hele mooie balken onder het plafond zaten in de woonkamer. Deze hebben ze helemaal gerestaureerd en zijn nu echt een eyecatcher in de woning. Maar helaas waren er ook onverwachte dingen die wat minder leuk waren. “Omdat er steeds lekkages waren, hebben we hebben alle kamers drie keer opnieuw moeten schilderen en nieuwe vloeren erin moeten leggen. We hebben na een jaar verbouwen ook een pauze ingelast, omdat we echt even bij moesten komen!”

Maar het huis was nog niet klaar en moest nog veel meer verbouwd worden. Ook nu zijn Jennifer en Sander nog steeds bezig om het huis helemaal af te krijgen. Ze zijn inmiddels al 4 jaar en 16 lekkages verder en nu bijna klusvrij. “Over 3 of 4 jaar willen we de keuken en toilet op de begane grond nog aanpakken, maar dan is het ook echt klaar!”

De styling

Omdat Jennifer interieurontwerper is, hebben ze de styling van het huis ook helemaal zelf gedaan. “We hebben goed gekeken naar wat we wilden voelen in de kamers. Zo wilden we een hotelsfeer creëren in onze slaapkamer, dus hebben we daar veel gewerkt met kussentjes en luxe materialen.” Verder reist het stel veel, dus hebben ze alle accessoires die ze in huis hebben staan, meegenomen van een reis. “We hebben bijvoorbeeld uit Thailand een Yogabeeldje en een mooie vaas uit Italië. Op deze manier krijgt ons interieur echt een persoonlijke touch”