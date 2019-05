Dubbel warm bad in beste bed & breakfast van Nederland

Volledig scherm Elke suite heeft een privé jacuzzi. © Op De Knolle Wie logeert in het Friese plaatsje Fochteloo, waant zich even in een andere wereld. Een eigen weg van 350 meter leidt naar de Saksische boerderij en het koetshuis, waarin twee luxe suites zijn ingericht. Er is een woonkamer met een keuken en een slaapruimte op een vide. Vanuit de tuin kijk je uit over een natuurgebied met wilde dieren en op het terras is voor iedere suite een jacuzzi beschikbaar.

Romantisch

De jacuzzi is volgens gasten niet het enige warme bad, want ook de ontvangst en de sfeer is om je samen met je liefde in onder te dompelen. ,,Het is er echt prachtig en romantisch”, zegt Hanny Arens van Stichting Bed & Breakfast. ,,We hebben de prijs vanochtend samen met de burgemeester overhandigd en merkten direct hoe gastvrij Lucia en Jim zijn. Het leek wel alsof ze al rekening hadden gehouden met onze komst.”

Dat was ook eigenlijk wel een beetje zo, bekent Lucia Weerstand. Want deze erkenning komt niet helemaal uit de lucht vallen. ,,We doen dit nou zeven jaar en zijn vorig jaar ook genomineerd. De recensies zijn goed dus we hadden maar een paar concurrenten. Geweldig dat we nu de beste zijn. Echt een kers op de taart.”

Volledig scherm Het is goed toeven Op De Knolle, aldus de gasten. Boven op de foto de boerderij, daaronder de twee suites in het koetshuis. © Op De Knolle

Hard werken

Gastvrouw Lucia Weerstand (56) en haar vriend Jim de Boer (69) verhuisden van het Noord-Hollandse Stompetoren naar Friesland. ,,Mijn vriend is gepensioneerd en ik wilde zelf nog graag wat om handen hebben. We doen dit samen, omdat we het geweldig vinden om hier te wonen en elke week nieuwe mensen te ontmoeten. De prijs hebben we niet cadeau gekregen: het is hard werken. We hebben geen personeel dus doen alles zelf. Eigenlijk ben ik een soort superhuishoudster. Aan de lakens verschonen zit weinig glamour, maar gelukkig krijgen we er veel voor terug.”

Quote Aan de lakens verschonen zit weinig glamour, maar gelukkig krijgen we er veel voor terug. Lucia Weerstand, Gastvrouw Op De Knolle

Het geheim achter een goede b&b? ,,Aanvoelen wat gasten willen. Soms willen ze veel persoonlijke aandacht, maar anderen moeten eerst even landen. Dan zeg ik: ‘Je bent uitgenodigd voor de koffie, maar het is zeker geen verplichting.’ Dan slaan ze het netjes af en een dag later aan het ontbijt komen ze wat losser. Prima!”

Inrichting

Het zit hem ook in de details en in de inrichting, weet Weerstand. Ze woont zelf met haar vriend in de boerderij. Het koetshuis is voor de gasten en de gemeenschappelijke ruimte, met de tafel waaraan gezamenlijk wordt ontbeten, verbindt de twee woongedeeltes.

De suites hebben een oppervlakte van 70 vierkante meter. ,,Omdat het slaapgedeelte zich op de vide bevindt, zit je niet tegen het bed aan te kijken. Of tegen die altijd rommelige stoel ernaast. Dat scheelt veel! Verder is de inrichting heel neutraal. Ik wil het niet te veel naar mijn eigen smaak inrichten, dat lijkt me niet verstandig. Ik zie wel eens uitgesproken b&b’s en dan krijg je als gast zo’n gevoel van: oeh, nu ben ik te veel. Tegelijkertijd hoeft het niet zo kaal te zijn als in een hotel. Als mensen binnenkomen moeten ze denken: ‘Ah, lekker. Thuis.”

Volledig scherm © Op De Knolle

Volledig scherm © Op De Knolle

Volledig scherm © Op De Knolle