Duizenden euro's duurder uit: starters zoeken manieren om overdracht uit te stellen

Tips voor starters

Mocht je zelf in het aankoopproces zitten, houd dan rekening met het volgende (ervan uitgaande dat de Tweede Kamer instemt met de kabinetsplannen):



1. Zorg ervoor dat de verstrijkdatum van de hypotheekofferte in 2021 valt. Neem in je afweging mee dat je een geldverstrekker kiest waar de offerte lang houdbaar blijft en waar het eventueel verlengen van de offerte makkelijk is.



2. Zit je al in het hypotheekproces, check dan bij je adviseur wat de mogelijkheden zijn om de afloopdatum van de offerte uit te stellen. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn, zoals bereidstellingsprovisie. Kan je niet verlengen, dan kan een andere geldverstrekker misschien handiger zijn, maar check bij je adviseur of dit nog kan en wat de eventuele annuleringskosten zijn.



3. Teken alles eerst goed uit voordat je beslist. Wegen de eventuele extra kosten (en stress) op tegen de winst? En neem ook andere kosten mee in je beslissing, zoals de extra huur die je betaalt als je langer in je huidige huis blijft wonen.



4. Als je nu in de zoekfase zit van het kopen van een woning en graag in aanmerking wilt komen voor het nultarief van de overdrachtsbelasting, zorg er dan voor dat de passeerdatum ná 1 januari 2021 ligt als je je oog laat vallen op een huis.



5. Zit je nu middenin in het verkoopproces en staat de passeerdatum al (bijna) vast? Check dan eerst of uitstel van je hypotheek mogelijk is (zie boven). Zo ja, ga dan met de verkoper in gesprek. De kansen op uitstel vergroten als je bereid bent bij te dragen aan eventuele extra kosten aan de kant van de verkoper.