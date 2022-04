Duurzaam poetsen: met deze zes ingrediënten heb je een lentefris huis

Ooit was het vaste prik. Ergens in april of mei kregen we – meestal de vrouwen des huizes – het op onze heupen en moest de bezem erdoor. Deuren en ramen werden opengezet en gordijnen, beddengoed en zelfs matrassen gingen naar buiten om te luchten en daarna gewassen te worden. Weg met winterse mufheid, klaar voor een frisse lente. Eens per jaar alles schoon, dat was het idee van de voorjaarsschoonmaak die eind 19de eeuw hoogtij vierde en traditiegetrouw voor Pasen plaatsvond.