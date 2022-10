Duurzame woning door energiecrisis meer in trek: huizen met groen label verkopen sneller én voor meer geld

Wie een nieuwe woning zoekt, let meer dan ooit op het energielabel. Goed geïsoleerde woningen hebben veel minder last van sterke prijsdalingen, zo blijkt uit onderzoek van makelaarsvereniging NVM.

Energiezuinige woningen doen het momenteel dan ook beter op de huizenmarkt dan woningen met een minder goed energielabel. Dat merkt NVM nu de energieprijzen hoog zijn. Woningen met een duurzamer label brengen meer op én verkopen sneller. Ook zijn kopers bereid meer boven de vraagprijs te betalen.

Door de hoge inflatie, de energieprijzen en scherp gestegen hypotheekrente beleeft de woningmarkt momenteel een kentering. Huizen staan langer te koop en kopers hebben weer iets te kiezen en zelfs ruimte om te onderhandelen over de vraagprijs.

Labelsprong levert waardevermeerdering op

Goed geïsoleerde woningen blijken in deze energiecrisis zeer in trek. Een woning met een energielabel C brengt momenteel gemiddeld 11,6 procent meer op dan een vergelijkbare woning met het label G, het laagste label. Een woning met label A verkoopt op zijn beurt voor gemiddeld 7,1 procent meer dan een woning met label C. Die verschillen zijn de afgelopen tijd toegenomen.

Vooral in gebieden waar veel woningen te koop staan zijn de verschillen groot, stelt NVM. De meerwaarde van een groen label is in Enschede het grootst. Een verbetering van een label G naar een label C zorgt hier voor een waardevermeerdering van gemiddeld 15 procent. In de stad Utrecht levert eenzelfde labelsprong een waardevermeerdering op van gemiddeld 10 procent, omdat in Utrecht de druk op de woningmarkt groot is.

Volledig scherm Ter illustratie: een woning wordt geïsoleerd. © Reinier van Willigen

Woningen die verduurzaamd worden, stijgen hard in prijs. Volgens NVM kan bijvoorbeeld een vooroorlogse tussenwoning in Amersfoort met een label E, die wordt verduurzaamd tot label A - met onder andere vloer-, dak-, en spouwmuurisolatie, zonnepanelen en een hybride warmtepomp - een prijssprong maken van 14,3 procent ten opzichte van de niet verbouwde woning van de buren. Op een gemiddelde verkoopprijs van dit type woningen, op dit moment 538.000 euro, gaat het om een waardevermeerdering van ruim 75.000 euro.

Quote De weg van vriende­lijk verzoeken en subsidië­ren van verduurza­mings­maat­re­ge­len werpt geen vruchten af. Het is tijd om verduurza­ming af te dwingen Zeno Winkels, Woonbond

De kosten van verduurzaming zijn voor ieder huis verschillend. Er is wel iets te zeggen over kosten en baten. Wie een doorsnee huis grondig zou willen verduurzamen is volgens Milieu Centraal ruim 23.000 euro kwijt aan een hybridewarmtepomp, zonnepanelen, vloerisolatie, HR++-glas, vloerisolatie en spouwmuurisolatie. Met de huidige prijzen zou de energierekening met ruim 5000 euro per jaar kunnen dalen als al die maatregelen worden genomen. En zelfs als de energieprijzen zouden dalen naar 1,20 euro voor een kuub gas en 22 cent voor een kWh stroom, dan is de besparing nog altijd 2000 euro.

Afhankelijk van verhuurder

Uit eerder onderzoek van Calcasa bleek dat een woning met energielabel G 50 procent meer gas verbruikt dan een vergelijkbare woning met energielabel A.

Verduurzamen is de snelste methode om de energienota omlaag te krijgen. Woningeigenaren kunnen die beslissing zelf nemen. Huurders zijn op dat vlak afhankelijk van de verhuurder. Uit analyse van het Meldpunt EnergieAlarm van de Woonbond blijkt dat veel huurders kampen met torenhoge energierekeningen. Bijna 40 procent van de melders heeft een maandelijkse energierekening hoger dan 250 euro, en 10 procent zelfs boven de 500 euro.

Volgens de Woonbond, een belangenorganisatie voor huurders, geeft 91 procent van de verhuurders niet thuis als er wordt gevraagd om verduurzaming van de woning. Huurders vragen het vaakst om isolerend dubbelglas. De Woonbond vindt dat met name particuliere verhuurders in actie moeten komen. ,,De weg van vriendelijk verzoeken en subsidiëren van verduurzamingsmaatregelen werpt geen vruchten af. Het is tijd om verduurzaming af te dwingen, onder andere door enkel glas tot gebrek te verklaren,” zegt Zeno Winkels, directeur van de Woonbond.

