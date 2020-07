Een hypotheek voor een nieuwbouwhuis? Hier moet je op letten

1. Check de korting op je hypotheekrente bij nieuwbouw

Een nieuwbouwwoning wordt tegenwoordig bijna altijd energiezuinig opgeleverd. Kun je aantonen dat je een duurzaam huis hebt gekocht of dat je het huis (verder) gaat verduurzamen? Dan kun je bij veel banken hiervoor duurzaamheidskorting op je rente krijgen. Omdat er zoveel verschillen zijn tussen de hypotheekverstrekkers, is het belangrijk om goed te vergelijken.

2. Houd rekening met dubbele maandlasten

Bij een nieuwbouwhuis stop je hypotheekgeld in een bouwdepot. Dat gaat meestal in verschillende fases. Omdat je ook nog huur of hypotheek betaalt voor het huis waar je nog in woont, krijg je te maken met dubbele maandlasten. Telkens als je nieuwe huis een stukje verder is afgebouwd, betaal je ook een stukje extra aan maandelijkse kosten. De bank vraagt om een financiële buffer, zodat je kunt laten zien dat je het wel kunt betalen. Heb je dat geld niet, dan kun je bij sommige banken de dubbele maandlasten meefinancieren.